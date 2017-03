WebTV >



La contraception, les hormones et vous

Article du 10 juillet 2016 Dans cette vidéo, j’explique quelles hormones entrent dans la composition de TOUTES les contraceptions hormonales, et les effets que ces hormones ont sur l’organisme de l’utilisatrice, ainsi que leurs dangers relatifs et réels. Suivre mes vidéos sur YouTube.

