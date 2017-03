WebTV >



Les idées reçues sur le DIU au cuivre

Article du 10 septembre 2016 Aujourd’hui, je passe en revue une série d’idées reçues sur les DIU ("stérilets") au cuivre et en particulier ces idées fausses : "Un DIU, c’est abortif"

"Faut un gynécologue pour se le faire poser

"Le cuivre donne des allergies "

"Pas de DIU si on n’a pas eu d’enfant"

"Faut le poser le 4e jour des règles "

"Ça rend stérile (!) "

"Ça provoque des grossesses extra-utérines"

"Ça donne des infections"

"Faut pas prendre d’antiinflammatoires "

"Le partenaire peut le sentir (ou sentir le fil) "

"Faut pas utiliser de coupe menstruelle"

"Ça fait mal quand on le retire "

"Ça donne des règles abondantes"

"Ça fait mal pendant les rapports sexuels"

"Ça bouge sans prévenir"

"Ça dure trois ans, après faut le changer"

"Après 45 ans c’est pas la peine "

"Faut pas avoir de projet d’enfant dans les mois ou années qui viennent" Non, non, tout ça c’est pas vrai, et j’explique pourquoi. Suivre mes vidéos sur YouTube.

