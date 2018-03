C’est un mélodrame en noir et blanc et en couleurs, un tissage de flashbacks et de flash-forwards, une famille dont on ne connaîtra jamais les noms, une mère qui se met en scène (et se cache) dans des robes que portaient Lana Turner (la robe-Cora) et Rita Hayworth (le fourreau de Gilda), deux garçons de treize ans (le fils de celle qui porte les robes, le fils de celle qui les lui confectionne), un père transparent qui vitupère devant le ton méprisant sur lequel le Général de Gaulle parle du peuple d’élite, sûr de lui et dominateur, les postes de télévision, l’escalier qu’on monte et qu’on descend, le hêtre sur lequel le fils (qui porte le nom d’un homme jamais nommé) appuie les talons quand il marche sur le ciel, et la petite fille à la hanche tordue qui grandit grâce à lui.

Cliquez sur la couverture du livre pour entendre l’extrait lu par Martin Winckler

Pour télécharger le fichier son, faites un clic droit "Télécharger le fichier lié".