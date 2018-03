Recherche

Marie Depussé - Là où le soleil se tait

Article du 6 mars 2018 Des histoires. Ou peut-être des contes. Ou peut-être des poèmes en prose. Avec une intonation qui est à peine un accent. Des figures et des sentiments. Des paroles lancées, et des histoires non dites. Le soleil. La chaleur. Le silence. Des hommes et des femmes. Surtout une femmes. Qui tente de comprendre le monde des hommes. Qui est aussi le sien. Pour écouter un extrait du livre, cliquez sur la couverture.

