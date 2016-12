Bibliographie de Martin Winckler/Books by Martin Winckler

LITTERATURE/FICTION

Romans :

Abraham et fils, roman, POL, 2016

En souvenir d’André, roman, POL, 2012

Le cahier de transmissions, nouvelles, Publie.net, 2012

Les invisibles, roman, Fleuve Noir, 2011

Le Choeur des femmes P.O.L, 2009

Deux pour Tous (La Trilogie Twain, Tome 3), "Interstices", Calmann-Lévy, 2009.

L’un ou l’autre (La Trilogie Twain, Tome 2), "Interstices", Calmann-Lévy, 2009

Un pour Deux (La Trilogie Twain, Tome 1), "Interstices", Calmann-Lévy, 2008.

Histoires en l’air, P.O.L, 2008.

Le Numéro 7, roman, coll. "Néo", Le cherche midi, 2007.

Camisoles, roman policier, Fleuve noir, 2006.

Les Trois Médecins, roman, P.O.L, 2004.

Mort in Vitro, Fleuve Noir, Janvier 2003.

Le Mystère Marcoeur, L’Amourier, 2001.

Touche pas à mes deux seins, "Le Poulpe", Baleine, 2001.

La Maladie de Sachs, P.O.L, 1998, (Livre Inter 1998).

L’Affaire Grimaudi, (en coll. avec Claude Pujade-Renaud, Alain Absire, Jean Claude Bologne, Michel Host, Dominique Noguez, Daniel Zimmermann), éditions du Rocher, 1995.

La Vacation, P.O.L, 1989.

Contes pour les enfants :

L’enfant qui n’aimait pas les livres ; conte illustré par Stéphane Sénégas, "Mot à mot", Ed. Danger Public, 2008.

Le petit garçon qui ne trouvait pas le sommeil, conte illustré par Elise Mansot, Gauthier-Languereau, 2007.

Neuf contes pour nos enfants, CD sonore, De Vive Voix, 2002.

Textes autobiographiques

Good Nights, sur des photographies de Patrick Zachmann, coll. KB, Biro, 2008

A ma bouche, récit, coll. "Exquis d’écrivains", Nil, 2007.

Plumes d’Ange, P.O.L, 2003, Folio 2005.

Légendes, P.O.L, 2002, Folio, 2003.

ESSAIS/NON FICTION

Sur le soin/On Doctoring :

Le patient et le médecin, Presses de l’Université de Montréal, 2014

Profession médecin de famille, "Profession", Presses de l’université de Montréal, 2012

Nous sommes tous des patients, entretiens avec Catherine Nabokov, Stock, 2003, Livre de Poche, 2004

C’est grave, Docteur ?, La Martinière, 2002, J’ai Lu 2003

Le Corps en suspens, sur des photographies de Henri Zerdoun, Zulma, 2002

En soignant, en écrivant, Indigène, 2000 ; J’ai lu, 2001

Sur la télévision et les arts populaires/On Television and Pop Culture :

Dr House, l’esprit du Shaman, essai, Editions du Boréal, 2013

Petit éloge des séries télé, essai, Folio, 2012 (Septembre)

Le rire de Zorro, Bayard, 2005

Séries Télé, de Zorro à Friends, Librio 2005

Les Miroirs Obscurs - Grandes séries télévisées d’aujourd’hui,Diable Vauvert, 2005

Super Héros, epa, 2003

Les Miroirs de la vie, histoire des séries américaines, Le Passage, 2002

Guide Totem des Séries Télé, (en coll. avec Christophe Petit), Larousse, 1999

Les Nouvelles Séries américaines et britanniques 1996-1997 (en coll. avec Alain Carrazé), Les Belles Lettres/Huitième Art, 1997

Mission : Impossible (en coll. avec Alain Carrazé), Huitième Art, 1993

Ouvrages collectifs/Collected Essays

Les Grandes Séries américaines de 1970 à nos jours, Huitième Art,1995

Les Grandes Séries britanniques, Huitième Art, 1994

Les Grandes Séries américaines des origines à 1970, Huitième Art, 1994

Manuels pratiques/Health Manuals :

Les Menstruations, "La Santé en Questions", Editions de l’Homme, mars 2009

Tout ce que vous vouliez savoir sur les règles... sans jamais avoir osé le demander, "La Santé en Questions", Fleurus, 2008

Choisir sa contraception, "La Santé en Questions", Fleurus, 2007.

Les Droits du Patient, Fleurus, 2007.

Contraceptions mode d’emploi, 3e édition, J’ai Lu, 2007.

Contraceptions mode d’emploi, Diable Vauvert, 2001

Chroniques radiophoniques/Radio shows :

J’ai Mal Là, Les Petits Matins/Arte Radio, 2005

Odyssée, une chronique radiophonique, Le Cherche-Midi,2003

NOUVELLES/SHORT STORIES

Nouvelles parues en revue ou en recueil entre 1987 et 2012

Le cahier de transmissions, nouvelles, Publie.net, 2012

"Alice in Wonderland", in Galaxies n°7, Hiver 2010.

"Night and Day", in Psychologies ; Hors-Série "Erotisme féminin", été 2009

"Mauvais sang", in Mots pour Maux, Gallimard, 2008.

Le Mensonge est ici, Librio, 2006 (recueil des cinq nouvelles assorties d’un " (*) ")

"La dernière aventure", in Noirs Scalpels, anthologie dirigée par Martin Winckler, Le cherche midi 2005

"Le dernier hédoniste" - in Le dernier homme, anthologie de Jérôme Leroy (Les Belles Lettres, 2004)

"Le Noël de Lhombre et Watteau"(*)- in Mystères et bûches glacées, anthologie de Jean-Pierre Croquet (Le Masque, 2003)

"Le mensonge est ici" (*)- in Noirs complots, anthologie de Pierre Lagrange, coll. "Le Grand Cabinet Noir", Les Belles Lettres, 2003.

"Marlowe’s Last Case" (*)- in Noirs Scénars, anthologie de Jean-Baptiste Baronian, coll. "Le Grand Cabinet Noir", Les Belles Lettres, 2002.

"Burn, Bill, Burn !" (*)- in Billets brûlés, anthologie de Frédéric Prilleux, Baleine, Seuil, 2002.

"La véritable histoire du Petit Poucet" - in Les contes de Perrault revus par..., anthologie, La Martinière, 2002.

"Cellules" - in Noir de taule, anthologie de Gérard Delteil, coll. "Le Grand Cabinet Noir", Les Belles Lettres, 2001.

"Le Diable et Dolorès", - in De minuit à minuit, anthologie de Daniel Conrad, Fleuve Noir, 2001.

"L’aventure du détective prostré" (*)- in Aspirine, mots de tête, anthologie de Sonia Bove, Ed. La passe du vent, 2001.

Le Cahier de transmission, opuscule H.C. publié par l’association de libraires Initiales, 1998.

"Sympathie", - in Nouvelles Nouvelles, n° 18, Hiver 1990.

"Spectacle permanent", - in Nouvelles Nouvelles, n° 8, Automne 1987.

Nouvelles médicales publiées par la revue "Santé, Inc." entre 2011 et 2014 (accessibles en ligne) :

"Evaluation"

"Prudence"

"Thérapie de groupe"

"Toute une vie"

"La dérogation"

"Le Test"