Est-ce qu’une "cup" peut expulser un DIU ?

Une nouvelle légende gynécologique

Article du 20 mars 2019 Récemment, sur Twitter, une internaute déclarait que son/sa gynéco lui avait dit "La cup est INTERDITE quand on porte un DIU !" Aujourd’hui même, 20 mars 2019, je reçois le message suivant d’un journaliste de Libération : "Je suis journaliste pour CheckNews sur Libération. Nous écrivons des articles en réponse aux questions de nos lecteurs.

L’un d’entre eux nous demande s’il est vrai que la coupe menstruelle peut altérer l’efficacité des DIU voire les faire tomber.

Avez-vous déjà eu des retours de ce type ?" Je lui réponds : Autant que je le sache, c’est une légende qui comme souvent circule en France mais pas en Angleterre ou aux Etats-Unis, où l’on utilise DIU et cups depuis beaucoup plus longtemps qu’en France. (Une autre légende tenace veut que les AINS, anti-inflammatoires, soient INTERDITS quand on porte un DIU. C’est tout aussi faux.) Pour que la cup "déloge" un DIU (qui n’est pas dans le vagin, mais dans l’utérus), il faudrait que le fil s’entortille autour de la cup, et donc qu’il soit très long, assez long pour qu’on tire dessus en retirant la cup. Or, en principe, les fils sont coupés court pour ne pas gêner le(s) partenaire(s), et de plus ils ne sont pas dans le même axe que la cup. (L’axe de l’utérus est plus ou moins perpendiculaire à celui du vagin). Quand à l’ "effet ventouse" que produirait la cup, il est plus imaginaire que réel (la cup ne "colle" pas de manière hermétique aux parois vaginales) et on ne voit pas (toujours en raison de la différence d’axe) comment il pourrait décrocher le DIU. De même, les DIU ne se "décrochent" pas au retrait d’un tampon. CELA ETANT, les DIU sont expulsés plus fréquemment au moment des règles, par les contractions utérines, lorsque celles-ci sont intenses. Et donc, évidemment, il peut arriver qu’une utilisatrice de cup trouve son DIU dedans en retirant la sienne. C’est une corrélation (ça arrive au moment des règles) et non un lien de causalité. Un article de 2012 disant que rien n’indique un effet d’une cup sur un DIU. Un article de 2017 disant la même chose, avec des schémas montrant que l’axe du vagin (oblique) n’est pas dans le prolongement de celui de l’utérus. Si votre gynécologue, sage-femme ou généraliste s’inquiète de la compatibilité entre votre cup et votre DIU, faites-leur lire ces articles. Marc Zaffran/Martin WInckler

