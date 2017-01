Les règles (pourquoi on en a, pourquoi elles sont - ou non - régulières, leur abondance, leur inconfort, leur durée, etc.) sont, tout naturellement, la préoccupation de bon nombre de femmes. Pour faire le tour du sujet, j’ai publié un livre entier et consacré plusieurs articles de ce site, en particulier « Les règles : en avoir ou pas ? » Il est malheureusement épuisé, mais si vous m’écrivez, je peux vous en trouver un exemplaire. Aujourd’hui je vais essayer de répondre à une question qui m’est souvent posée (et qu’on voit souvent posée sur les forums féminins) : « Comment faire revenir les règles ? » (sous entendu : quand on n’en a pas depuis longtemps, ou régulièrement). Parmi toutes les questions que je reçois c’est l’une des plus fréquentes. Malheureusement, beaucoup de médecins lui donnent une réponse fausse et susceptible d’entraîner beaucoup de déconvenues. Car l’absence ou l’irrégularité des règles recouvre TOUJOURS une autre question : "Je n’ai pas des règles "normales". Est-ce que je peux (quand même) être enceinte ?"